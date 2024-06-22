إطلاق رصاص من أسلحة حربية على مقهى في عكار

اقدم مجهولون فجر اليوم السبت على اطلاق الرصاص من اسلحة حربية على مقهى في بلدة بزال العكارية يعود لشخص من آل حمود وقد اقتصرت الاضرار على الماديات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



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