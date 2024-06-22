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لبنان

إطلاق رصاص من أسلحة حربية على مقهى في عكار

Lebanon 24
22-06-2024 | 03:41
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اقدم مجهولون فجر اليوم السبت على اطلاق الرصاص من اسلحة حربية على مقهى في بلدة بزال العكارية يعود لشخص من آل حمود وقد اقتصرت الاضرار على الماديات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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أسلحة

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