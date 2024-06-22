الموت يخطف "نبيه" أستاذ مادة الرياضيات.. تعرّض لحادث سير مروع

استفاقت بلدة دير قانون النهر الجنوبيّة على خبر وفاة أستاذ مادّة الرياضيات الشاب "نبيه عز الدين" إثر تعرّضه لحادث سير مؤسف، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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