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لبنان

الموت يخطف "نبيه" أستاذ مادة الرياضيات.. تعرّض لحادث سير مروع

Lebanon 24
22-06-2024 | 03:44
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استفاقت بلدة دير قانون النهر الجنوبيّة على خبر وفاة أستاذ مادّة الرياضيات الشاب "نبيه عز الدين" إثر تعرّضه لحادث سير مؤسف، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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لبنان

تعازي ووفيات

أستاذ

حادث

الجنوب

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