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لبنان
حول سحب دول أوروبية سفراءها من لبنان.. هذا ما قاله وزير الاعلام
Lebanon 24
22-06-2024
|
03:48
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صدر عن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري البيان الاتي:
"تبثّ مواقع إلكترونية أخبارا لا أساس لها من الصحة، زاعمة ان دولا أوروبية منها ألمانيا والنمسا وبلجيكا وهولندا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا تسحب سفراءها من لبنان.
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هذا النمط من الاخبار الكاذبة يندرج في إطار الحرب النفسية التي غالبا ما يلجأ اليها العدو الاسرائيلي ويغذّيها بمختلف الوسائل.
إن وزارة الاعلام تهيب بكل الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي والمدوّنين في هذه المرحلة البالغة الدقة، توخي الحذر، واعتماد المهنية في التحقق من مصادر الاخبار قبل نقلها، انطلاقا من المسؤولية الوطنية أوّلا. وهي إذ تعوّل على التزام الإعلام اللبناني معايير الدقة والموثوقية والشفافية، تؤكد أنها لن تتهاون في متابعة ظاهرة الأخبار المفبركة لقطع الطريق على محاولات الدسّ والتخويف، مع الإشارة إلى أن كل من يبث أخبارا مماثلة من دون التحقق، يشارك من حيث لا يدري في توتير الأجواء عبر المساهمة في نقل الأكاذيب".
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