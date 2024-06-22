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لبنان

قوات عسكرية كندية ستصلُ إلى لبنان.. ما السبب؟

Lebanon 24
22-06-2024 | 04:04
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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم السبت، أن اتصالاً جرى بين وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس ونظيرته الكندية ميلاني جولي، وقد كشفت الأخيرة خلاله إن بلادها سترسلُ قوات عسكرية إلى لبنان لإجلاء 45 ألف مواطن كندي، وهي أكبر عملية إنقاذ على الإطلاق تشهدها البلاد.
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ووفقاً للصحيفة، فإنّ جولي أشارت إلى أن الكنديين أرسلوا بالفعل قوات عسكرية إلى المنطقة للمساعدة في هذه العملية، خصوصاً في حال اندلاع حربٍ بين "حزب الله" وإسرائيل.
 
من ناحيته، أوضح كاتس أن إسرائيل لا تزال مهتمة بالتوصل إلى حل دبلوماسي لتنفيذ القرار 1701، مُشيراً إلى أن المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين والفرنسيين ما زالوا يعملون على إيجاد حل، وسط مطالبات بانضمام كندا إلى حركة الجهود المبذولة، والضغط على إيران لكي تأمر "حزب الله" بسحب قواته إلى شمال الليطاني.
 
(رصد لبنان24)

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