التوتر يعود جنوباً.. هكذا يبدو المشهد

عاد التوتر المحدود ليسيطر على الحدود الجنوبية، حيث شن الجيش الاسرائيلي قصفاً مدفعياً طاول بلدة الخيام حي المسلخ،

كما استهدفت المدفعية الاسرائيلية تلة العزية في أطراف دير ميماس وكفركلا.



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