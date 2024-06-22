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لبنان

التوتر يعود جنوباً.. هكذا يبدو المشهد

Lebanon 24
22-06-2024 | 04:58
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عاد التوتر المحدود ليسيطر على الحدود الجنوبية، حيث شن الجيش الاسرائيلي قصفاً مدفعياً طاول بلدة الخيام حي المسلخ،
كما استهدفت المدفعية الاسرائيلية تلة العزية في أطراف دير ميماس وكفركلا.
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