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لبنان

"الحزب" ردّ على "اعتداء ميس الجبل"... ماذا أعلن قبل قليل؟

Lebanon 24
22-06-2024 | 05:27
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه ردًا على اعتداءات العدوّ الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة ميس الجبل، استهدف مبنى يستخدمه جنود العدوّ في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابه إصابة مباشرة".
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حزب الله

بيان

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