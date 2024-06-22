لسالكي أوتوستراد الزهراني... إنتبهوا فهذا ما حصل هناك

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، أنّ شاحنة محملة بالمازوت، انقلبت على أوتوستراد الزهراني - النبطية في محلة المصيلح، ما أدى إلى تسرب كمية كبيرة من المازوت على الطريق.

وتشهد المحلة زحمة سير خانقة.