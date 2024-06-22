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لبنان

لسالكي أوتوستراد الزهراني... إنتبهوا فهذا ما حصل هناك

Lebanon 24
22-06-2024 | 05:37
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، أنّ شاحنة محملة بالمازوت، انقلبت على أوتوستراد الزهراني - النبطية في محلة المصيلح، ما أدى إلى تسرب كمية كبيرة من المازوت على الطريق.
 
 
وتشهد المحلة زحمة سير خانقة.
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المصيلح

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