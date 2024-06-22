الراعي استقبل الدكاش وأبو عاصي

زار عضوا تكتل الجمهورية القوية النائبان شوقي الدكاش وبيار أبو عاصي الصرح البطريركي في بكركي، موفدين من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع والتقيا البطريرك بشارة الراعي.

وأشار الدكاش بعد اللقاء أن "البحث تناول التطورات الأخيرة سواء ما يحصل في الجنوب أو التصريحات الخطيرة التي تهدد لبنان. وقد كانت المواقف متطابقة مع صاحب الغبطة، وقد وضعناه في أجواء المعلومات والإتصالات المتوافرة لدينا". اضاف الدكاش:"لا يمكن للبنان أن يكون محطة رسائل للغير" مشدداً على "وجوب انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، وان التواصل بين بكركي والقوات قائم ومتواصل من أجل خلاص البلد مما هو فيه" ورداً على سؤال حول التخوف من تطور الأمور نحو الأسوأ قال:"جميع اللبنانيين متخوفين، لكننا نحن أصحاب أمل رجاء ونحن متأكدون أن لبنان باقِ ولن يزول رغم الصعوبات".