26
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
35
o
زحلة
32
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عز الدين: التهديدات التي يطلقها العدو هي من أجل أن نوقف جبهة شمال فلسطين المحتلة
Lebanon 24
22-06-2024
|
05:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين أن "كل الضغوطات والتهويلات التي تمارس على لبنان هي من أجل الضغط على المقاومة، التي لولا وجودها وقوتها ومساندتها لغزة، لما كان أحد أتى إلى لبنان، علماً بأنّ المقاومة هي التي جعلت له مكاناً وحجزت له دوراً على المستوى الإقليمي، وإن شاء الله يستمر هذا الدور بالتطور والتوسعة، ليصبح على مستوى دولي".
Advertisement
وقال خلال الإحتفال الذي أقيم في قاعة مسجد الرسول الأكرم في محلّة تجمع القاسمية إحياءً لذكرى الشهيد محمد يوسف الحسن من بلدة البرغلية: "الوفود التي تأتي إلى لبنان والمبادرات التي تطلق، هي من أجل الحفاظ على أمن الكيان الإسرائيلي فقط، ونحن تعرضنا لتهديدات وإغراءات، وكان الهدف منها التخلي عن سلاحنا الثقيل لمصلحة ما نريد داخل لبنان، ولكننا رفضناها، وأكملنا المسيرة. التهديدات التي يطلقها العدو ضد لبنان، هي من أجل أن نوقف جبهة شمال فلسطين المحتلة، لأن هذه الجبهة وباعتراف الجميع وعلى رأسهم قادة كيان العدو، مؤثرة جداً جداً في إضعافهم وشل قدراتهم وعدم تمكينهم من الإنتصار على غزة، فضلاً عن المعاناة التي تتعلق بإعادة المستوطنين الذين نزحوا إلى داخل الأراضي المحتلة".
وتوجّه إلى "كل الذين يعملون في الكواليس وتحت الطاولة وفوقها ويأتون وفوداً إلى لبنان وبمبادرات مختلفة بالقول، لا تضيّعوا وقتكم ومساعيكم في لبنان، لأنها في الاتجاه الخطأ، ولا تتعبوا أنفسكم، فهناك طريق واحد لا ثاني له، وهو أن تذهبوا إلى قادة العدو، وأن تضغطوا عليهم لإيقاف عدوانهم على غزة، فحينئذٍ تقف سائر الجبهات، وأما إذا ما استمر هذا العدو بغيّه ووسع دائرة هذه الحرب، فالمقاومة وجبهات الإسناد مع فلسطين جاهزة لتخوض معركة قد تكون حاسمة في نهاية المطاف، وتنهي هذا الوجود".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تريث في دفع رسوم الميكانيك وهذا هو السبب
Lebanon 24
تريث في دفع رسوم الميكانيك وهذا هو السبب
01:30 | 2024-06-22
22/06/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيفعله مصرف لبنان خلال أشهر
Lebanon 24
هذا ما سيفعله مصرف لبنان خلال أشهر
16:08 | 2024-06-21
21/06/2024 04:08:26
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل قليل.. هذا ما أعلنته إسرائيل بشأن لبنان!
Lebanon 24
قبل قليل.. هذا ما أعلنته إسرائيل بشأن لبنان!
14:01 | 2024-06-21
21/06/2024 02:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"تسونامي سيطال دولة" مصدره لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إسرائيلي عنه؟
Lebanon 24
"تسونامي سيطال دولة" مصدره لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إسرائيلي عنه؟
14:00 | 2024-06-21
21/06/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" كان سيدخل حيفا في هذا الموعد.. باحثٌ من تل أبيب يحدده!
Lebanon 24
"حزب الله" كان سيدخل حيفا في هذا الموعد.. باحثٌ من تل أبيب يحدده!
13:00 | 2024-06-21
21/06/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:20 | 2024-06-22
جعجع: "حزب الله" يأخذ لبنان إلى أماكن خطرة
12:15 | 2024-06-22
"الجماعة الإسلاميّة" نعت شهيدها أيمن غطمة.. وهذه رسالتها لإسرائيل!
12:00 | 2024-06-22
تفاصيل أخطر خطّة لـ"حزب الله".. صحيفة إسرائيلية تحذر منها!
11:46 | 2024-06-22
غارة إسرائيلية تضرب صيدا.. ماذا استهدفت؟ (صور)
11:25 | 2024-06-22
3 عمليات لـ"حزب الله".. ماذا استهدف خلالها؟
11:00 | 2024-06-22
تقريرٌ مثير عن حال الشارع القبرصي بعد تهديدات نصرالله.. غليان أم هدوء؟
فيديو
بسبب "معاكستهم" لزوجته.. شجار بين نجم عربي شهير وشبان في مجمع تجاري (فيديو)
Lebanon 24
بسبب "معاكستهم" لزوجته.. شجار بين نجم عربي شهير وشبان في مجمع تجاري (فيديو)
03:07 | 2024-06-22
22/06/2024 19:30:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:46 | 2024-06-19
22/06/2024 19:30:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بتقنية "الهولوغرام".. أم كلثوم تعود مُجددا للغناء! (فيديو)
Lebanon 24
بتقنية "الهولوغرام".. أم كلثوم تعود مُجددا للغناء! (فيديو)
01:53 | 2024-06-19
22/06/2024 19:30:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24