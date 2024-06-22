درجات الحرارة ستنخفص غداً... هل تتساقط الأمطار؟

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- الحال العامة: طقس صيفي معتاد مع رطوبة مرتفعة ودرجات حرارة تقارب معدلاتها الموسمية ساحلا وأعلى منها في المناطق الداخلية مع احتمال تساقط زذاذ محلي على المرتفعات الشمالية بدءا من مساء الاحد بسبب منخفض جوي محدود الفعالية متمركز حاليا جنوب قبرص.

- ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران في بيروت بين 22 و 30، طرابلس بين 20 و 29، وفي زحلة بين 16 و 32.

تحذير: نرجو من المواطنين عدم التعرض لأشعة الشمس في ساعات الذروة، كذلك عدم ترك الاطفال والمواد القابلة للاشتعال داخل السيارات المقفلة.



- الطقس المتوقع في لبنان: توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاحد غائما جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، خاصة في الداخل وارتفاع طفيف على الساحل، يتحول بعد الظهر الى غائم كما يتشكل الضباب بشكل كثيف على المرتفعات وتمسي الاجواء مهيأة لتساقط الرذاذ خاصة على المرتفعات الشمالية كما تنشط الرياح أحيانا.وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: طقس صيفي معتاد مع رطوبة مرتفعة ودرجات حرارة تقارب معدلاتها الموسمية ساحلا وأعلى منها في المناطق الداخلية مع احتمال تساقط زذاذ محلي على المرتفعات الشمالية بدءا من مساء الاحد بسبب منخفض جوي محدود الفعالية متمركز حاليا جنوب قبرص.- ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران في بيروت بين 22 و 30، طرابلس بين 20 و 29، وفي زحلة بين 16 و 32.تحذير: نرجو من المواطنين عدم التعرض لأشعة الشمس في ساعات الذروة، كذلك عدم ترك الاطفال والمواد القابلة للاشتعال داخل السيارات المقفلة.- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات بدءا من المرتفعات المتوسطة وانخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل لكنها تبقى فوق معدلاتها واستقرارها على الساحل، كما تنشط الرياح أحيانا خاصة شمال وجنوب البلاد.

الأحد:

غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وارتفاع طفيف على الساحل، يتحول بعد الظهر الى غائم كما يتشكل الضباب بشكل كثيف على المرتفعات وتمسي الاجواء مهيأة لتساقط الرذاذ خاصة على المرتفعات الشمالية كما تنشط الرياح أحيانا.

الإثنين:

غائم جزئيا الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات، تبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر على الساحل بينما ترتفع على الجبال وفي الداخل مع احتمال تساقط الزذاذ على المرتفعات الشمالية في الفترة الصباحية والمسائية كما تنشط الرياح أحيانا.

الثلاثاء:

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط الزذاذ صباحا في المناطق الشمالية يتحول خلال النهار الى قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات وانخفاضها بشكل طفيف في المناطق الساحلية كما تنشط الرياح أحيانا.



- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 25 الى 32 درجة، فوق الجبال من 19 الى 28 درجة، في الداخل من 18 الى 36 درجة.



- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و30كم/س.



- الانقشاع: متوسط على الساحل، سيئ أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.



- الرطوبة النسبية على الساحل:بين %60 و 80 % .



- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج .



- حرارة سطح الماء: 28 درجة.



- الضغط الجوي: 755 ملم زئبق .



- ساعة شروق الشمس: 05,27 ساعة غروب الشمس: 19,52 .