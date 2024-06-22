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لبنان
لواء إسرائيليّ يتحدّث عن تداعيات الحرب الإسرائيليّة على لبنان: "الحزب" سيُدمّر تل أبيب
Lebanon 24
22-06-2024
|
07:00
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ذكر موقع "الميادين"، أنّ اللواء المتقاعد في الجيش الإسرائيلي إسحاق بريك، حذّر من أنّ إعلان تل أبيب الحرب على لبنان، سيعني الانتحار الجماعي لإسرائيل بقيادة نتنياهو وغالانت وهاليفي، مضيفاً أنّ "تبعات الحرب ضد لبنان ستكون أكثر خطورةً مما حدث في الماضي".
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وقال بريك لـ"القناة 13" الإسرائيلية، إنّه "لا يُمكن الفصل بين ما يحدث في قطاع غزّة وبين ما يحدث في لبنان، فالجبهتين متصلتين ببعضهما البعض".
وأشار إلى أنّ "حزب الله" يُطلق نحو إسرائيل عشرات الصواريخ والمسيّرات. وفي النهاية نحن لا ننجح في إيقافها لا عبر استخدام الطائرات ولا عبر القبة الحديدية"، مضيفاً أنّ "السلطات الإسرائيلية تتناسى أنّه يوجد أكثر من 100 ألف نازح إسرائيلي في الشمال".
وقال بريك: "لنتخيل أنّ الجيش الإسرائيلي شنّ حرباً ضد لبنان، ودخل بثلاث فرقٍ إلى الليطاني، ففي هذه اللحظة لن تبقى الأمور كما هي عليه، بل ستبدأ حرب إقليمية شاملة"، مضيفاً أنّ "الجيش الإسرائيلي سيُواجه مشاكل صعبة جداً في الموضوع اللوجستي، ولاسيما في الوقت الذي يستطيع الصمود فيه هناك، كما أنّه لا يملك قوات للاستبدال".
كما توقّع بأنّ "تسقط صواريخ "حزب الله" على التجمعات السكانية في تل أبيب وغوش دان وحيفا وعلى أهداف البنية التحتية مثل الكهرباء والماء، وستدمر جميعها".
ودعا بريك "الجيش الإسرائيلي إلى وقف قتاله في قطاع غزّة، معتبراً أنّ "كل يوم يمرّ هناك سيء بالنسبة لإسرائيل، هو مضر للجيش والاقتصاد والمجتمع وللعلاقات مع العالم"، مشدداً على أنّ "إسرائيل لن تنجح في تقويض حماس في قطاع غزّة على الرغم من الحرب عليها". (الميادين)
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