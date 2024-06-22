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لبنان

حمية: فضّ العروض والتلزيم لتأهيل الطريق الدولية من الحازمية إلى الحدود اللبنانية - السورية

Lebanon 24
22-06-2024 | 06:33
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كتب وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية على منصة "إكس": "فض العروض والتلزيم وفقا للأطر القانونية لأعمال الصيانة والتأهيل للطريق الدولي الواصل من الحازمية إلى ضهر البيدر، وصولا إلى شتورا. فالمصنع عند الحدود اللبنانية- السورية، قد تمت، ونحن الآن في طور استكمال الإجراءات الإدارية المطلوبة، تمهيدا للبدء بهذه الأعمال على هذه الطريق قريبا. وكذلك الأمر بالنسبة للطريق الدولية الواصلة من شتورا إلى زحلة وصولا إلى بعلبك فالقاع، إلى الحدود اللبنانية -السورية. أما في ما يتعلق بمعالجة الانهيارات التي حصلت على ضهر البيدر، فإننا اليوم نقوم بجولة تفقدية للأعمال الجارية هناك، والتي تعد تمهيدا لتصميم وتنفيذ أعمال التدعيم لموقع الإنهيارات على طريق ضهر البيدر الدولي، بحيث تقوم حاليا الورش الفنية المكلفة بأعمال سبر غور جيوتقنية لطبقات الأرض في الموقع المذكور، وذلك كإجراء علمي وأساسي وكركيزة علمية لمعالجة الانهيارات المزمنة في هذه النقطة".
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