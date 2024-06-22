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لبنان

كلاس زار مقر نادي الرياضي في بيروت للتهنئة

Lebanon 24
22-06-2024 | 06:53
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زار وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس  مقر نادي الرياضي في بيروت، مهنئاً بفوزه بلقب بطولة الأندية الآسيوية لكرة السلة للمرة الثالثة في تاريخه.

وكان في استقبال كلاس، رئيس نادي الرياضي مازن طبارة والرئيس التاريخي هشام الجارودي وعدد من أعضاء مجلس الادارة ومجلس الامناء.
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وقال كلاس أن "انجاز نادي الرياضي وسامٌ يُعلّق على صدر كل لبناني، ومصدر فخر، وعلينا أن نعمل جاهدين للوقوف الى جانبه كي يواصل رحلة التحدي الى المزيد من الانجازات".

لبنان

رياضة

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