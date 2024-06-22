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لبنان

بعدما دعت مواطنيها إلى عدم التوجه إلى لبنان.. هذا ما أعلنته الخطوط الجويّة الكويتيّة

Lebanon 24
22-06-2024 | 07:09
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أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، عن زيادة أحجام طائراتها المتجهة إلى بيروت، وذلك لزيادة السعة الاستيعابية للركاب الراغبين بالعودة إلى الكويت.

وقالت الخطوط في بيان لها نشرته عبر حسابها على منصة "إكس" أن إجراءاتها تأتي بالتنسيق مع وزارة الخارجية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة.

وفي وقت سابق دعت وزارة الخارجية الكويتية، مواطنيها بالعدول عن التوجه إلى لبنان في الوقت الحالي وذلك نظرا للتطورات الأمنية المتعاقبة التي تمر بها المنطقة".
 
ودعت الوزارة من تتعذر عليه المغادرة للتواصل مع سفارتها بـ"شكل فوري".
 
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