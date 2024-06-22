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لبنان

لقاء مصالحة في دارة النائب الخير في المنية

Lebanon 24
22-06-2024 | 07:25
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رعى عضو تكتل "الإعتدال الوطني" النائب أحمد الخير، لقاء مصالحة بين آل العرجة، في دارته في المنية،  ودعا إلى "نبذ الخلافات والوحدة والترابط بين أبناء المدينة الواحدة". 
 
وألقى الخير كلمة أثنى فيها على "تجاوب الطرفين السريع لحل الاشكال"،  وأكد أن "معاني العيد المبارك والحج وعمق إيمان كل شخص منا يتجلى في التسامح والرحمة والمودة".
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كما ألقى الشيخ عماد نزهة كلمة أكد فيها أن "فرحة العيد وعودة الحجاج من مناسكهم وعباداتهم لا تكتمل إلا بلقاء الأهل و الأحبة والأقارب وتحكيم الأحكام الدينية في علاقاتهم لتكون قاعدة ثابتة لنبذ الخلافات و المشاكل".
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