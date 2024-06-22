Advertisement

لبنان

للمتوجهين غداً إلى أوتوستراد المتن السّريع... إليكم البيان التالي

Lebanon 24
22-06-2024 | 08:10
A-
A+
Doc-P-1214709-638546660203641716.jpg
Doc-P-1214709-638546660203641716.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ــــ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

يُنظّم النادي اللبناني للسيارات والسياحة (ATCL)، اعتبارًا من الساعة 8،00 ولغاية السّاعة 17،00 من يوم الأحد 23/06/2024 "سباق السرعة الثاني" في منطقة رومية، بحيث سيتمّ منع مرور السيّارات اعتبارًا من الساعة 07،00 ولحين الانتهاء، على الطريق الممتدّ صعودًا من "محوّل رومية الجديد" باتّجاه مفرق مستشفى ضهر الباشق.
Advertisement

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظًا على سلامة المُشاركين في السّباق، وتسهيلًا لحركة المرور. 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:20 | 2024-06-22
12:15 | 2024-06-22
12:00 | 2024-06-22
11:46 | 2024-06-22
11:25 | 2024-06-22
11:00 | 2024-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24