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لبنان
للمتوجهين غداً إلى أوتوستراد المتن السّريع... إليكم البيان التالي
Lebanon 24
22-06-2024
|
08:10
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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ــــ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
يُنظّم النادي اللبناني للسيارات والسياحة (ATCL)، اعتبارًا من الساعة 8،00 ولغاية السّاعة 17،00 من يوم الأحد 23/06/2024 "سباق السرعة الثاني" في منطقة رومية، بحيث سيتمّ منع مرور السيّارات اعتبارًا من الساعة 07،00 ولحين الانتهاء، على الطريق الممتدّ صعودًا من "محوّل رومية الجديد" باتّجاه مفرق مستشفى ضهر الباشق.
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يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظًا على سلامة المُشاركين في السّباق، وتسهيلًا لحركة المرور.
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