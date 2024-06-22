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لبنان

بلدية صيدا واصلت حملة تزفيت الحفر الكبيرة

Lebanon 24
22-06-2024 | 08:29
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أعلنت بلدية صيدا في بيان أنه "بتمويل من البنك الدولي وبإشراف البلدية، سيتم تزفيت الحفر الكبيرة في بوليفار الدكتور نزيه البزري ابتداء من محلة الأولي، وصولا إلى تقاطع سبينس في بوليفار الرئيس عادل عسيران. كما ستشمل هذه الأعمال مواصلة تنظيف الوسطيات وصيانة الأرصفة. كما بوشرت أعمال تزفيت الحفر الكبيرة، وفقا للجدول الإحصائي الذي اعدته البلدية، في عدد من الشوارع في مناطق شرق صيدا، ومنها منطقة مجدليون وعبرا ومتفرعات الطرق من زيدانية مجدليون وصولا إلى بداية بقسطا".
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