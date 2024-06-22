بلدية صيدا واصلت حملة تزفيت الحفر الكبيرة

أعلنت بلدية صيدا في بيان أنه "بتمويل من البنك الدولي وبإشراف البلدية، سيتم تزفيت الحفر الكبيرة في بوليفار الدكتور نزيه البزري ابتداء من محلة الأولي، وصولا إلى تقاطع سبينس في بوليفار الرئيس عادل عسيران. كما ستشمل هذه الأعمال مواصلة تنظيف الوسطيات وصيانة الأرصفة. كما بوشرت أعمال تزفيت الحفر الكبيرة، وفقا للجدول الإحصائي الذي اعدته البلدية، في عدد من الشوارع في مناطق شرق صيدا، ومنها منطقة مجدليون وعبرا ومتفرعات الطرق من زيدانية مجدليون وصولا إلى بداية بقسطا".

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