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لبنان

بعدما فُقِدَ لـ4 أيّام... عُثِرَ على جثته عند شاطىء البحر

Lebanon 24
22-06-2024 | 08:47
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على جثة الشاب ح.د، عند شاطئ البحر في منطقة العبدة.
 
 
وكان ح.د فُقِدَ قبل 4 أيّام، أثناء ممارسته هواية الغطس في بحر الميناء. 
 
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جثة

العبدة

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