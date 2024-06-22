بعدما فُقِدَ لـ4 أيّام... عُثِرَ على جثته عند شاطىء البحر

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على جثة الشاب ح.د، عند شاطئ البحر في منطقة العبدة.

وكان ح.د فُقِدَ قبل 4 أيّام، أثناء ممارسته هواية الغطس في بحر الميناء.