المدير الإقليمي لوزارة الأشغال تفقد أوضاع طرق بلدات عكارية

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جال المدير الاقليمي لوزارة الاشغال العامة في الشمال الياس عقل بتوجيه من وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه، يرافقه كل من رئيس تجمع "شباب جديدة القيطع المقاوم" محمود عبد الرحمن ورئيس "الحركة الشبابية العكارية" ثائر القرحاني على عدد من الطرق العامة والفرعية في منطقة وسط وساحل القيطع، للاطلاع على أوضاعها.كما تفقد الوفد أوضاع الطرق التي تربط بين محافظة عكار وقضاء المنية الضنية حيث جال على الطريق الممتد من ساحة بلدة جديدة القيطع مروراً بمتفرعات ضهور الحسين وصولاً حتى أطراف بلدة عدوة.بعدها تفقد الطريق الممتد من مفرق جديدة القيطع شركة الغاز مروراً ببلدة بيت الحوش ثم سد البارد وصولاً الى منطقة الريحانية بحنين المنية واطلع على اوضاع هذه الطرق بهدف وضع دراسات وخطط لها، لا سيما وانها تعتبر منافذ حيوية هامة تربط بين محافظة عكار قضاء المنية الضنية ويستخدمها معظم أهالي عكار كطرق رئيسية للوصول إلى وظائفهم واعمالهم ومحالهم التجارية، وهي المنافذ الوحيدة والبديلة عن اوتوستراد المنية العبدة عكار.وشكر عبد الرحمن كلا من الوزير حميه على اهتمامه بالمنطقة والمدير الاقليمي لوزارة الاشغال على هذه الزيارة التفقدية، وتحدث عن اهمية هذه الطرق بالنسبة لأهالي بلدته بشكل خاص وأهالي قرى وبلدات عكار والمنية الضنية.متمنياً على معالي وزير الاشغال العامة والنقل صيانة و تعبيد هذه الطرقات في اسرع وقت نظرا لكونها تعتبر شرايين حيوية وبديلة عن اوتوستراد المنية عكار.من جانبه، أمِل القرحاني من عقل ان "يكون قد كون فكرة كاملة خلال هذه الزيارة عن حجم معاناة العكاريين ومدى الحرمان والاهمال اللاحق بطرقاتهم التي باتت أشبه بالزراعية التي يصعب على الآليات الزراعية العبور عليها"، متمنيا على الوزير حميه "اعطاء عكار العناية الكاملة والاهتمام بشبكات الطرق العامة والفرعية لاسيما الطرق التي تعتبر منافذ هامة للأهالي في عمليات التواصل اليومية بين عكار وأرجاء الوطن" ومؤكدا "التعاون مع وزارة الاشغال من أجل رفع هذا الحرمان المزمن عن هذه المحافظة المحرومة".