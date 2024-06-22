قصف إسرائيلي على حولا ووادي السلوقي واندلاع حرائق

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أن العدوّ الإسرائيليّ ستهدف أطراف حولا ووادي السلوقي، بالقذائف المدفعيّة والفوسفوريّة.

وأشارت إلى أنّ القصف أدى إلى اندلاع الحرائق.

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كما استهدف العدوّ فرق الإطفاء في حولا، خلال إخمادها النيران.