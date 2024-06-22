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لبنان

قصف إسرائيلي على حولا ووادي السلوقي واندلاع حرائق

Lebanon 24
22-06-2024 | 09:26
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أن العدوّ الإسرائيليّ ستهدف أطراف حولا ووادي السلوقي، بالقذائف المدفعيّة والفوسفوريّة.
 
 
وأشارت إلى أنّ القصف أدى إلى اندلاع الحرائق.
 
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كما استهدف العدوّ فرق الإطفاء في حولا، خلال إخمادها النيران.
 
 
 
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