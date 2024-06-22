وزير الشباب رعى البطولة المدرسية في الغولف للفرق في الجناح

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أقام الإتحاد اللبناني للغولف، برعاية وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاّس وحضوره، البطولة المدرسية الرابعة في الغولف للفرق على ملاعب نادي الغولف في منطقة الجناح.وكان في استقبال كلاس الذي رافقه مدير مكتبه حسين عمر، رئيس الإتحاد اللبناني للعبة كريم سليم سلام.وافتتحت منافسات البطولة بكلمة لكلاّس الذي أشاد بالبطولة ورأى أنها "صورة للبنان الجميل ولبنان السلام، وهذه الحاضرة الرياضية هي من عناصر صورة لبنان الذي نريد ونفاخر به".ورد سلام شاكراً للوزير رعايته، واعتبر حضوره "عامل دعم للبطولة ولكل الأنشطة الرياضية".وكانت جولة لكلاّس على مرافق نادي الغولف حيث أبدى أعجابه بهذه المنشأة الرياضية، مشددا على "وجوب الحفاظ عليها واستمرار دورها الريادي على صعيد الأنشطة المختلفة".