26
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
35
o
زحلة
32
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وزير الشباب رعى البطولة المدرسية في الغولف للفرق في الجناح
Lebanon 24
22-06-2024
|
09:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقام الإتحاد اللبناني للغولف، برعاية وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاّس وحضوره، البطولة المدرسية الرابعة في الغولف للفرق على ملاعب نادي الغولف في منطقة الجناح.
وكان في استقبال كلاس الذي رافقه مدير مكتبه حسين عمر، رئيس الإتحاد اللبناني للعبة كريم سليم سلام.
Advertisement
وافتتحت منافسات البطولة بكلمة لكلاّس الذي أشاد بالبطولة ورأى أنها "صورة للبنان الجميل ولبنان السلام، وهذه الحاضرة الرياضية هي من عناصر صورة لبنان الذي نريد ونفاخر به".
ورد سلام شاكراً للوزير رعايته، واعتبر حضوره "عامل دعم للبطولة ولكل الأنشطة الرياضية".
وكانت جولة لكلاّس على مرافق نادي الغولف حيث أبدى أعجابه بهذه المنشأة الرياضية، مشددا على "وجوب الحفاظ عليها واستمرار دورها الريادي على صعيد الأنشطة المختلفة".
لبنان
رياضة
أفراح ومناسبات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تريث في دفع رسوم الميكانيك وهذا هو السبب
Lebanon 24
تريث في دفع رسوم الميكانيك وهذا هو السبب
01:30 | 2024-06-22
22/06/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيفعله مصرف لبنان خلال أشهر
Lebanon 24
هذا ما سيفعله مصرف لبنان خلال أشهر
16:08 | 2024-06-21
21/06/2024 04:08:26
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل قليل.. هذا ما أعلنته إسرائيل بشأن لبنان!
Lebanon 24
قبل قليل.. هذا ما أعلنته إسرائيل بشأن لبنان!
14:01 | 2024-06-21
21/06/2024 02:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"تسونامي سيطال دولة" مصدره لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إسرائيلي عنه؟
Lebanon 24
"تسونامي سيطال دولة" مصدره لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إسرائيلي عنه؟
14:00 | 2024-06-21
21/06/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" كان سيدخل حيفا في هذا الموعد.. باحثٌ من تل أبيب يحدده!
Lebanon 24
"حزب الله" كان سيدخل حيفا في هذا الموعد.. باحثٌ من تل أبيب يحدده!
13:00 | 2024-06-21
21/06/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:20 | 2024-06-22
جعجع: "حزب الله" يأخذ لبنان إلى أماكن خطرة
12:17 | 2024-06-22
بعد اغتيال أيمن غطمة في البقاع الغربي.. هذا ما سيحصل شمال إسرائيل
12:15 | 2024-06-22
"الجماعة الإسلاميّة" نعت شهيدها أيمن غطمة.. وهذه رسالتها لإسرائيل!
12:00 | 2024-06-22
تفاصيل أخطر خطّة لـ"حزب الله".. صحيفة إسرائيلية تحذر منها!
11:46 | 2024-06-22
غارة إسرائيلية تضرب صيدا.. ماذا استهدفت؟ (صور)
11:25 | 2024-06-22
3 عمليات لـ"حزب الله".. ماذا استهدف خلالها؟
فيديو
بسبب "معاكستهم" لزوجته.. شجار بين نجم عربي شهير وشبان في مجمع تجاري (فيديو)
Lebanon 24
بسبب "معاكستهم" لزوجته.. شجار بين نجم عربي شهير وشبان في مجمع تجاري (فيديو)
03:07 | 2024-06-22
22/06/2024 19:33:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:46 | 2024-06-19
22/06/2024 19:33:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بتقنية "الهولوغرام".. أم كلثوم تعود مُجددا للغناء! (فيديو)
Lebanon 24
بتقنية "الهولوغرام".. أم كلثوم تعود مُجددا للغناء! (فيديو)
01:53 | 2024-06-19
22/06/2024 19:33:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24