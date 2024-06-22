هل يستطيع "حزب الله" التغلب على القبة الحديديّة الإسرائيليّة؟

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ذكر موقع "الإمارات 24"، أنّ مركز الدراسات الاستراتيجية، وصف حزب الله بـ "أكبر جماعة عسكرية غير حكومية تسليحاً في العالم"، حيث تقول أغلب التقديريات، إنه يمتلك ما بين 45 و100 ألف مقاتل، ونحو 150 ألف صاروخ قصير، ومتوسط، وبعيد المدى.وعن المخاوف من تجاوز أسلحة حزب الله على منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية، قال مراسل "سي إن إن" لشؤون الشرق الأوسط، بين ويدمان: "لا اعتقد أن بإمكانه التغلب عليها، ولكن يمكن تسجيل اختراقات جدية فيها، ما رأيناه منذ تشرين الاول هو أن حزب الله كان مركزاً على استهداف معدات المراقبة الإسرائيلية التي تتابع ما يحدث على الجانب الآخر من الحدود".وأضاف: "رأينا فيديو من 9 دقائق لطائرة من دون طيار فوق حيفا تجمع المعلومات الاستخباراتية عن مواقع عسكرية حساسة ورأينا حديثاً فيديو نشره حزب الله يظهر تدمير بطارية من منظومة القبة الحديدية، وعليه فإن الحزب قادر على خروقات في المنظومة الدفاعية المهمة لإسرائيل". (الإمارات 24)