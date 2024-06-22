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لبنان

"الحزب" استهدفها بالصواريخ... بالصورة مستوطنة إسرائيليّة تحترق

Lebanon 24
22-06-2024 | 10:35
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قصف "حزب الله" مستوطنة المطلة بالصواريخ.
 
 
واندلع حريق داخل المستوطنة الإسرائيليّة، بعدما سقطت الصواريخ فيها.
 
 
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