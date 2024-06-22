Advertisement

لبنان

وزير الشؤون الاجتماعية يرعى احتفال عيد الاب واطلاق مبادرة انمائية في طنبوريت

Lebanon 24
22-06-2024 | 10:43
A-
A+
Doc-P-1214754-638546751013701951.jpg
Doc-P-1214754-638546751013701951.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شارك وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال، في اطار الاحتفال بعيد الاب، في قداس أقيم في كنيسة مار عبدا في طنبوريت، بدعوة من بلدية طنبوريت وبحضور فعاليات البلدة والقرى المجاورة.

بعد القداس عقد لقاء تخلله إطلاق مبادرة إنمائية من قبل البلدية، وذلك بعد ان كانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد دربت مجموعة من سيدات البلدة على موضوع التصنيع الغذائي، فبدأت هذه السيدات بدعم من المجلس البلدي بمشروع تحت اسم tombo cuisine، ويهدف الى تصنيع وبيع منتجات غذائية ومونة مما يشكل مدخولا اضافيا لهن ولعائلاتهن.
Advertisement

وقد اثنى الحضور على هذه المبادرة واعرب الحجار عن دعمه لهكذا مبادرات بكل الوسائل المتاحة والعمل على تشجيع هكذا مبادرات في مناطق اخرى.

لبنان

أفراح ومناسبات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:03 | 2024-06-22
14:23 | 2024-06-22
14:00 | 2024-06-22
13:39 | 2024-06-22
13:28 | 2024-06-22
13:23 | 2024-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24