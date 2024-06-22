وزير الشؤون الاجتماعية يرعى احتفال عيد الاب واطلاق مبادرة انمائية في طنبوريت

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شارك وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال، في اطار الاحتفال بعيد الاب، في قداس أقيم في كنيسة مار عبدا في طنبوريت، بدعوة من بلدية طنبوريت وبحضور فعاليات البلدة والقرى المجاورة.بعد القداس عقد لقاء تخلله إطلاق مبادرة إنمائية من قبل البلدية، وذلك بعد ان كانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد دربت مجموعة من سيدات البلدة على موضوع التصنيع الغذائي، فبدأت هذه السيدات بدعم من المجلس البلدي بمشروع تحت اسم tombo cuisine، ويهدف الى تصنيع وبيع منتجات غذائية ومونة مما يشكل مدخولا اضافيا لهن ولعائلاتهن.وقد اثنى الحضور على هذه المبادرة واعرب الحجار عن دعمه لهكذا مبادرات بكل الوسائل المتاحة والعمل على تشجيع هكذا مبادرات في مناطق اخرى.