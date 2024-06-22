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لبنان

"طلائع الفجر" نعت أيمن هاشم غطمة

Lebanon 24
22-06-2024 | 10:53
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نعت "طلائع الفجر" في بيان، الشهيدين في "الجماعة الإسلاميّة" أيمن هاشم غطمة ومرافقه، بعدما استهدفهما العدوّ الإسرائيليّ على طريق البقاع الغربيّ، عند مفرق بلدة الخيارة، بعد عودتهما من تفقد خطوط المُواجهة مع العدوّ.
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الجماعة الاسلامية

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