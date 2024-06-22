"طلائع الفجر" نعت أيمن هاشم غطمة

نعت "طلائع الفجر" في بيان، الشهيدين في "الجماعة الإسلاميّة" أيمن هاشم غطمة ومرافقه، بعدما استهدفهما العدوّ الإسرائيليّ على طريق البقاع الغربيّ، عند مفرق بلدة الخيارة، بعد عودتهما من تفقد خطوط المُواجهة مع العدوّ.

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