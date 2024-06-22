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لبنان

3 عمليات لـ"حزب الله".. ماذا استهدف خلالها؟

Lebanon 24
22-06-2024 | 11:25
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، تنفيذ 3 عمليات جديدة ضد مواقع إسرائيلية عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.
 
 
وأشار الحزب إلى أن العملية الأولى طالت مبانٍ يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة، ما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر واشتعال النيران فيها.
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وفي السياق، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي من ناحيتها إنه جرى قصف المستوطنة بصواريخ مُضادة للدروع، ما أسفر عن إصابة منزلين واندلاع حرائق في المنطقة.
 
 
كذلك، قال الحزب إنّ العملية الثانية جاءت عند الساعة 5.15 ظهراً، حيث جرى استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.
 
 
أما العملية الثالثة فتمت أيضاً عند الساعة 5.15، حيث تم قصف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المُحتلة بالأسلحة الصاروخية.
 
 
 
 
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