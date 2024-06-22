Advertisement

لبنان

"الجماعة الإسلاميّة" نعت شهيدها أيمن غطمة.. وهذه رسالتها لإسرائيل!

Lebanon 24
22-06-2024 | 12:15
A-
A+
Doc-P-1214784-638546806761982902.jpg
Doc-P-1214784-638546806761982902.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نعت الجماعة الإسلامية - لبنان، اليوم السبت، "الشهيد المجاهد أيمن هاشم غطمة الذي ارتقى شهيداً بغارة إسرائيلية غادرة في منطقة البقاع الغربي، في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم العدو بحق الشعبين اللبناني والفلسطيني".
Advertisement

وفي بيانٍ لها، قالت الجماعة: "إنّنا إذ نزفّ لأمتنا وأهلنا شهيدنا المجاهد أيمن غطمة، نحمّل العدو الصهيوني المسؤولية عن هذه الجريمة الجديدة، ونؤكّد على أنّها لن تثنينا عن القيام بدورنا وواجبنا في الدفاع عن أرضنا وأهلنا في الجنوب، ولا عن نصرة شعبنا في فلسطين، والله أكبر ولله الحمد".
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:41 | 2024-06-22
15:03 | 2024-06-22
14:23 | 2024-06-22
14:00 | 2024-06-22
13:39 | 2024-06-22
13:28 | 2024-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24