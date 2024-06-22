"الجماعة الإسلاميّة" نعت شهيدها أيمن غطمة.. وهذه رسالتها لإسرائيل!

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وفي بيانٍ لها، قالت الجماعة: "إنّنا إذ نزفّ لأمتنا وأهلنا شهيدنا المجاهد أيمن غطمة، نحمّل العدو الصهيوني المسؤولية عن هذه الجريمة الجديدة، ونؤكّد على أنّها لن تثنينا عن القيام بدورنا وواجبنا في الدفاع عن أرضنا وأهلنا في الجنوب، ولا عن نصرة شعبنا في فلسطين، والله أكبر ولله الحمد".