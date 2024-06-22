بعد اغتيال أيمن غطمة في البقاع الغربي.. هذا ما ينتظر شمال إسرائيل

من المتوقع حسب الإعلام الإسرائيلي أن تشتعل الجبهة الشمالية، بعد عملية الاغتيال التي نفّذها الجيش الإسرائيلي وطالت القيادي في حماس والجماعة الإسلامية في لبنان أيمن غطمة.

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وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية في تقرير لها، أنه تجري في شمال إسرائيل اليوم السبت، الاستعدادات لشن "حزب الله" هجوما صاروخيا كثيفا في أعقاب اغتيال أيمن غطمة، الذي يعتبر "ناشطا رئيسيا في "حزب الله" ومسؤولا عن إمداد حركة "حماس" في لبنان و"الجماعة الإسلامية" في لبنان بالأسلحة".وقد أعلنت إسرائيل مؤخرا مسؤوليتها عن عملية الاغتيال التي تمت في منطقة البقاع الغربي، وتشير التقديرات إلى أن "حزب الله" سيسعى للرد بإطلاق النار باتجاه الشمال وحتى على مناطق أبعد في الشمال، وفق الصحيفة.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من اليوم، اغتيال أيمن غطمة القيادي في "حماس" و"الجماعة الإسلامية" بضربة جوية في البقاع الغربي في لبنان. (روسيا اليوم)