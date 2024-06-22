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لبنان

إنفجار طائرة وقصف عنيف في الجنوب.. ماذا يجري حالياً؟

Lebanon 24
22-06-2024 | 13:23
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تسيطر أجواء من التوتر على منطقة جنوب لبنان، وذلك إثر اعتداءات إسرائيلية طالت عدداً من البلدات والقرى هناك.
وذكرت المعلومات أن جيش العدو قصف أطراف بلدتي الخيام وكفركلا، كما قام بتمشيط باتجاه محلة بسطرا في كفرشوبا وتحديداً في نقطة محاذية لمركز تابع للجيش اللبناني.
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وفي كفرحمام، نفذ العدو الإسرائيلي قصفاً بواسطة سلاح المدفعية، حيث استهدف بقعة قرب المنازل.
وفي بلدة الطيبة، تحدثت المعلومات عن سقوط طائرة مسيرة مفخخة قرب جبانة البلدة، ما أدى إلى انفجارها من دون وقوع إصابات.
كذلك، أشارت المصادر عن أن العدو الإسرائيليّ بقصف بالمدفعية أطراف راشيا الفخار.
 
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