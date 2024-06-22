ما جديد غارة صيدا؟ إليكم ماذا اكتشف الجيش!

ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنّ فريقاً من فوج الهندسة في الجيش، عمل على تطويق البستان الذي استهدفته طائرة مسيرة إسرائيلية في منطقة القياعة بمدينة صيدا، مساء اليوم السبت.

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وقالت الوكالة إنهُ بعد الكشف الذي أجراه الفريق، تبين أن هناك صاروخاً ثانياً قد خرق الأرض في المكان ولم ينفجر، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد توقيت تفجيره بعد 3 أيام.

إلى ذلك، تفقد النائب عبد الرحمن البزري موقع الغارة في صيدا، حيث اطمأن إلى سلامة المنطقة، ودعا الأهالي إلى "التعاون مع القوى الأمنية والجيش من أجل تفكيك أي بقايا عبوات غير منفجرة، وذلك من أجل تأمين سلامة المواطنين وأمنهم".



واعتبر البزري أن "هذ الغارة تأتي في سياق مزيد من تصعيد العدو الإسرائيلي تجاه لبنان وأهله وجنوبه ومقاومته".