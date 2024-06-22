رداً على قصف 3 بلدات لبنانية.. ماذا فعل "الحزب" مساء اليوم؟

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، استهداف مبانٍ يستخدمها العدو الإسرائيلي في مُستعمرة المطلة الإسرائيلية المُحاذية للحدود مع لبنان.

ولفت الحزب إلى أن هذه العلمية جاءت رداً على اعتداءات العدو الإسرائيليّ على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في يارون ‏وراميا وكفركلا.