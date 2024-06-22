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لبنان

بيان هام.. هل ستُهاجم إسرائيل لبنان خلال 48 ساعة؟

Lebanon 24
22-06-2024 | 16:26
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انتشرت في وقت سابق من اليوم معلومات نُسبت إلى وكالة رويترز تُشير إلى أن إسرائيل ستُشنُّ هجومًا عسكريا على لبنان خلال 48 ساعة، وهذا ما نفته وكالة رويترز في بيان صادر عنها، بشكل كامل، إذ اعتبرت أن هذه المعلومات لا اساس لها.
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وقال متحدث باسم رويترز أن "أي مزاعم بأن رويترز ذكرت أن إسرائيل ستهاجم لبنان خلال الـ 48 ساعة القادمة غير صحيحة. رويترز لم تنشر هذا الأمر".
 

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