بيان هام.. هل ستُهاجم إسرائيل لبنان خلال 48 ساعة؟

انتشرت في وقت سابق من اليوم معلومات نُسبت إلى وكالة رويترز تُشير إلى أن إسرائيل ستُشنُّ هجومًا عسكريا على لبنان خلال 48 ساعة، وهذا ما نفته وكالة رويترز في بيان صادر عنها، بشكل كامل، إذ اعتبرت أن هذه المعلومات لا اساس لها.

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