بثّ الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله"، اليوم السبت، مقطع فيديو جديد تحت عنوان "إلى من يهمُّه الأمر"، كاشفاً خلاله عن مواقع إستراتيجية في إسرائيل "لا تعلمُ بها إلا المنظومة الأمنية في تل أبيب".

وتضمن الفيديو صوراً لتلك المواقع وأماكنها، كما أنهُ أعاد التذكير بما أعلنه أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله حينما قال إنه في حال فرضت إسرائيل حرباً على لبنان، فإن "المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف".

ويأتي هذا الفيديو في إطار رسالة جديدة يطلقها "حزب الله" وذلك بعد فيديو "الهدهد" الشهير الذي كشف عن مراكز عسكرية إسرائيلية استراتيجية في منطقة حيفا، وذلك إثر تصويرها بواسطة طائرة مُسيرة.

وأثار فيديو مقرات حيفا العسكرية جدلاً واسعاً في الداخل الإسرائيلي، وقد جرى وصفهُ بـ"الخطير جداً".