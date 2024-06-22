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لبنان

ليلاً.. هذا ما حصل في عين الحلوة

Lebanon 24
22-06-2024 | 23:47
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وقع إشكالٌ عائليّ، ليل السبت - الأحد، داخل مخيم عين الحلوة وتحديداً أمام مُستشفى النداء، ما أسفر عن سقوط جريح.
وبحسب المعلومات، فقد جرى تطويق الإشكال من قبل القوى الفلسطينية المعنية وإعادة الأمور إلى نصابها وإرساء التهدئة.
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لبنان

عين الحلوة

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