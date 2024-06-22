26
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
35
o
زحلة
32
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ليلاً.. هذا ما حصل في عين الحلوة
Lebanon 24
22-06-2024
|
23:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقع إشكالٌ عائليّ، ليل السبت - الأحد، داخل مخيم عين الحلوة وتحديداً أمام مُستشفى النداء، ما أسفر عن سقوط جريح.
وبحسب المعلومات، فقد جرى تطويق الإشكال من قبل القوى الفلسطينية المعنية وإعادة الأمور إلى نصابها وإرساء التهدئة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي: الاجتماعات التي سأعقدها خلال زيارتي إلى واشنطن تُعتبر ذات أهمية حاسمة لمستقبل الحرب في غزة ولبنان
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: الاجتماعات التي سأعقدها خلال زيارتي إلى واشنطن تُعتبر ذات أهمية حاسمة لمستقبل الحرب في غزة ولبنان
23/06/2024 08:35:28
23/06/2024 08:35:28
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة خارجية ألمانيا في لبنان عصر الثلاثاء.. وأمين سر الفاتيكان يلتقي ميقاتي الأربعاء
Lebanon 24
وزيرة خارجية ألمانيا في لبنان عصر الثلاثاء.. وأمين سر الفاتيكان يلتقي ميقاتي الأربعاء
23/06/2024 08:35:28
23/06/2024 08:35:28
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس بلدة المطلة الإسرائيلية الحدودية مع لبنان يقول إن 40% من المنازل السكنية تضررت وتم حرق نحو 200 منزل منذ تشرين الاول الماضي
Lebanon 24
رئيس مجلس بلدة المطلة الإسرائيلية الحدودية مع لبنان يقول إن 40% من المنازل السكنية تضررت وتم حرق نحو 200 منزل منذ تشرين الاول الماضي
23/06/2024 08:35:28
23/06/2024 08:35:28
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: دوي صافرات الإنذار في عددٍ من مستوطنات الجليل خشية من تسلل طائرات مُسيرة من لبنان
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: دوي صافرات الإنذار في عددٍ من مستوطنات الجليل خشية من تسلل طائرات مُسيرة من لبنان
23/06/2024 08:35:28
23/06/2024 08:35:28
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عين الحلوة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو... اعترضا شاحنة "بيبسي" وهذا ما فعلاه!
Lebanon 24
بالفيديو... اعترضا شاحنة "بيبسي" وهذا ما فعلاه!
06:05 | 2024-06-22
22/06/2024 06:05:08
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع في كورنيش المزرعة... وفيديو يُوثّق ما حدث هناك
Lebanon 24
حادث سير مروّع في كورنيش المزرعة... وفيديو يُوثّق ما حدث هناك
08:26 | 2024-06-22
22/06/2024 08:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها من آل جنبلاط.. ملكة جمال لبنان السابقة ببطن منتفخ في آخر أيام حملها (صور)
Lebanon 24
زوجها من آل جنبلاط.. ملكة جمال لبنان السابقة ببطن منتفخ في آخر أيام حملها (صور)
03:51 | 2024-06-22
22/06/2024 03:51:28
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية تضرب صيدا.. ماذا استهدفت؟ (صور)
Lebanon 24
غارة إسرائيلية تضرب صيدا.. ماذا استهدفت؟ (صور)
11:46 | 2024-06-22
22/06/2024 11:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تدهورت حالتها الصحيّة.. فنانة تكشف لأوّل مرّة ما كنت تتعرّض له أثناء رقصها في ملهى ليليّ
Lebanon 24
تدهورت حالتها الصحيّة.. فنانة تكشف لأوّل مرّة ما كنت تتعرّض له أثناء رقصها في ملهى ليليّ
09:30 | 2024-06-22
22/06/2024 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:00 | 2024-06-23
وزيرة خارجية ألمانيا في لبنان عصر الثلاثاء.. وأمين سر الفاتيكان يلتقي ميقاتي الأربعاء
01:30 | 2024-06-23
"حزب الله" ينشر "رسالة مشفّرة"
01:26 | 2024-06-23
ضربة صباحيّة لـ"حزب الله".. هكذا ردّ على "قصف البقاع" أمس!
01:21 | 2024-06-23
منذ تشرين الاول... مسؤول إسرائيلي يكشف: 40% من منازل المطلة تضررت
01:15 | 2024-06-23
جنبلاط خائف وهذا ما نُقل عنه
00:26 | 2024-06-23
إنفجار طائرة لـ"حزب الله" وصاروخ يهزّ حيفا.. ماذا يجري؟
فيديو
بسبب "معاكستهم" لزوجته.. شجار بين نجم عربي شهير وشبان في مجمع تجاري (فيديو)
Lebanon 24
بسبب "معاكستهم" لزوجته.. شجار بين نجم عربي شهير وشبان في مجمع تجاري (فيديو)
03:07 | 2024-06-22
23/06/2024 08:35:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:46 | 2024-06-19
23/06/2024 08:35:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بتقنية "الهولوغرام".. أم كلثوم تعود مُجددا للغناء! (فيديو)
Lebanon 24
بتقنية "الهولوغرام".. أم كلثوم تعود مُجددا للغناء! (فيديو)
01:53 | 2024-06-19
23/06/2024 08:35:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24