ليلاً.. هذا ما حصل في عين الحلوة

وقع إشكالٌ عائليّ، ليل السبت - الأحد، داخل مخيم عين الحلوة وتحديداً أمام مُستشفى النداء، ما أسفر عن سقوط جريح.

وبحسب المعلومات، فقد جرى تطويق الإشكال من قبل القوى الفلسطينية المعنية وإعادة الأمور إلى نصابها وإرساء التهدئة.