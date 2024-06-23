جنبلاط خائف وهذا ما نُقل عنه

قال أحد نواب "اللقاء الديموقراطي" إنه سمع من "وليد بيك "قبل أيام قليلة كلاماً مقلقاً بشأن ما يحصل في الجنوب، وأن هذا الخوف على لبنان لم يكن منذ أسابيع لديه بهذا الحجم، بل تضاعف بعد خطاب أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله الذي "توسع فيه ليشمل قبرص الدولة الصديقة القريبة المسالمة".

Advertisement

المصدر تابع "بأن البيك قلقٌ جداً على الوضع في لبنان والجنوب كونه إشتم في كلام السيد نظرية "عليي وعلى أعدائي يا رب" وأن هذه اللهجة ربما تكلف لبنان وحتى المنطقة المجاورة القريبة والبعيدة الكثير.

المصدر ختم بالقول أنه سمع أمنية من جنبلاط وهي "أن تمر هذه المرحلة بسرعة كبيرة لتفادي إنزلاق لبنان الى الحرب الشاملة".