"حزب الله" ينشر "رسالة مشفّرة"

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وبحسب مصادر مطلعة، فإنَّ الأهداف التي نشرت إحداثياتها هي أهداف استراتيجية وأمنية ستفهمها اسرائيل بشكل جيد، وكان من الضروري عدم إظهارها للعلن في الوقت الراهن على اعتبار أنّ هذه الورقة يمكن استخدامها لاحقاً، إلا أن الأكيد هو أن بعض الاحداثيات تضمنت حقول الغاز في البحر ومنها كاريش ومقر وزارة الدفاع الاسرائيلية.