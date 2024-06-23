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لبنان
"حزب الله" ينشر "رسالة مشفّرة"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
23-06-2024
|
01:30
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نشر الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" مساء أمس فيديو تحت عنوان "لمن يهمه الأمر" كشف فيه عدد كبير من الإحداثيات داخل فلسطين المحتلة في البر وفي البحر من دون تحديد الاهداف التي نشرها.
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وبحسب مصادر مطلعة، فإنَّ الأهداف التي نشرت إحداثياتها هي أهداف استراتيجية وأمنية ستفهمها اسرائيل بشكل جيد، وكان من الضروري عدم إظهارها للعلن في الوقت الراهن على اعتبار أنّ هذه الورقة يمكن استخدامها لاحقاً، إلا أن الأكيد هو أن بعض الاحداثيات تضمنت حقول الغاز في البحر ومنها كاريش ومقر وزارة الدفاع الاسرائيلية.
وترى المصادر أن الرسائل التي يوجهها "حزب الله" عبر الاعلام الحربي والتي تهدف الى ردع اسرائيل ومنعها من القيام بأي حرب واسعة على لبنان ستستمر في المرحلة المقبلة وبشكلٍ متسارع.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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