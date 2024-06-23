Advertisement

لبنان

"التحذير الكويتي" بشأن لبنان.. ماذا وراءه؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
23-06-2024 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1214885-638547229281138648.jpg
Doc-P-1214885-638547229281138648.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إثر البيان الذي أصدرتهُ وزارة الخارجية الكويتية، الجمعة، وطلبت فيه من رعاياها في لبنان مغادرة البلاد بأسرع وقتٍ مُمكن، بدأت أوساط إعلامية عديدة بربط التحذيرات الأخيرة بإتصال وزير خارجية أميركا أنتوني بلينكن مع نظيره الكويتي عبد الله علي اليحيى.
Advertisement
 
 بعضُ الأوساط أطلق تكهنات تفيدُ بأن الإتصال الذي حصل قد يكون مقدمة لإشعار بإمكانية انفلات الأوضاع في لبنان عبر حدوث ضربة إسرائيلية بعد التصعيد الأخير في جنوب لبنان.
 
في المقابل، تحدّثت مصادر سياسية معنية معلقة على هذا الأمر، وقالت إنّ "البيان روتيني وعادي وطبيعي في ظل الأوضاع الراهنة"، مشيرة إلى أنه من البديهي أن تصدر هكذا تحذيرات باعتبار أن هناك تهديدات تُنذر بإمكانية اندلاع حرب.
 
وكانت وزارة الخارجية الكويتية جددت دعوتها لجميع المواطنين لعدم التوجه إلى لبنان في الوقت الحالي، نظراً للتطورات الأمنية المتعاقبة التي تشهدها المنطقة.
 
وأهابت بالمواطنين الكويتيين الموجودين في لبنان، من دون حاجة ملحة، مغادرتها في أقرب وقت ممكن.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:05 | 2024-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2024-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:26 | 2024-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2024-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:09 | 2024-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-06-23
05:00 | 2024-06-23
04:56 | 2024-06-23
04:52 | 2024-06-23
04:51 | 2024-06-23
04:42 | 2024-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24