"التحذير الكويتي" بشأن لبنان.. ماذا وراءه؟

إثر البيان الذي أصدرتهُ وزارة الخارجية الكويتية، الجمعة، وطلبت فيه من رعاياها في لبنان مغادرة البلاد بأسرع وقتٍ مُمكن، بدأت أوساط إعلامية عديدة بربط التحذيرات الأخيرة بإتصال وزير خارجية أميركا أنتوني بلينكن مع نظيره الكويتي عبد الله علي اليحيى.

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بعضُ الأوساط أطلق تكهنات تفيدُ بأن الإتصال الذي حصل قد يكون مقدمة لإشعار بإمكانية انفلات الأوضاع في لبنان عبر حدوث ضربة إسرائيلية بعد التصعيد الأخير في جنوب لبنان.

في المقابل، تحدّثت مصادر سياسية معنية معلقة على هذا الأمر، وقالت إنّ "البيان روتيني وعادي وطبيعي في ظل الأوضاع الراهنة"، مشيرة إلى أنه من البديهي أن تصدر هكذا تحذيرات باعتبار أن هناك تهديدات تُنذر بإمكانية اندلاع حرب.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية جددت دعوتها لجميع المواطنين لعدم التوجه إلى لبنان في الوقت الحالي، نظراً للتطورات الأمنية المتعاقبة التي تشهدها المنطقة.

وأهابت بالمواطنين الكويتيين الموجودين في لبنان، من دون حاجة ملحة، مغادرتها في أقرب وقت ممكن.