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لبنان

رئيس بلدية موعود: "نائب متموّل سيدعمه"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
23-06-2024 | 02:15
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يدرس رئيس بلدية في كسروان إمكانية تقديم إستقالته ضمن المهلة القانونية من أجل ترشحه الى الإنتخابات النيابية المقبلة سنة 2026 أو المبكرة منها، وذلك بعدما أخذ وعداً من أحد النواب المتمولين بأن يكون الى جانبه وداعماً له ومساهماً في حملته الإنتخابية، حتى مساندته سياسياً للدخول في لائحة مقبولة من ناحية الحواصل.
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المصدر أشار الى أن ترشيح هذا الرئيس يؤثر على النواب المستقلين في القضاء وليس على الحزبيين منهم، ولكن من الممكن أن يستحصل على معظم أصوات "التيار الوطني الحر" في بلدته كونهم من عائلته.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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