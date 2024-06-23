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لبنان

ماذا قرّر صرافو الدولار؟ إجراء جديد!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-06-2024 | 03:15
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يمتنع صرّافون داخل لبنان عن شراء وبيع الليرة السورية بحجة إنها "خاسرة" وليس عليها أي طلب كبير، لاسيما في المناطق البعيدة عن الحدود اللبنانية - السورية.
وبحسب المعلومات، فإنّ صرافين في بيروت وصيدا يفضلون عدم التعامل بتلك العملة كون التركيز عليها يكون غالباً لدى الصرافين في منطقة المصنع اللبنانية الحدودية وضواحيها من الجانب اللبناني.
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وتوضح المصادر أنّ شراء الليرة السورية بالدولار هو "هدرٌ" لعملة صعبة، وبالتالي فإن الإبتعاد عنها يمثل الطريقة الأفضل.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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