ماذا قرّر صرافو الدولار؟ إجراء جديد!

يمتنع صرّافون داخل لبنان عن شراء وبيع الليرة السورية بحجة إنها "خاسرة" وليس عليها أي طلب كبير، لاسيما في المناطق البعيدة عن الحدود اللبنانية - السورية.

وبحسب المعلومات، فإنّ صرافين في بيروت وصيدا يفضلون عدم التعامل بتلك العملة كون التركيز عليها يكون غالباً لدى الصرافين في منطقة المصنع اللبنانية الحدودية وضواحيها من الجانب اللبناني.

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وتوضح المصادر أنّ شراء الليرة السورية بالدولار هو "هدرٌ" لعملة صعبة، وبالتالي فإن الإبتعاد عنها يمثل الطريقة الأفضل.