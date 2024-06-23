Advertisement

لبنان

وزيرة خارجية ألمانيا في لبنان عصر الثلاثاء.. وأمين سر الفاتيكان يلتقي ميقاتي الأربعاء

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
23-06-2024 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1214891-638547243342048474.jpg
Doc-P-1214891-638547243342048474.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تتواصل الحركة السياسية والديبلوماسية خارجياً وداخلياً بهدف وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان ومنع تفلت المواجهات الدائرة في الجنوب بين حزب الله واسرائيل واتخاذها أبعاداً أكثر خطورة. 
Advertisement

وفي هذا الإطار، من المقرر أن تصل وزيرة خارجية المانيا أنالينا بيربوك الى لبنان عصر الثلاثاء المقبل، حيث ستجري محادثات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

ووفق المتحدثة باسم وزارة الخارجية، فإن بيربوك ستتوجه إلى إسرائيل الإثنين مباشرة بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، ولدى وصولها إلى تل أبيب ستلقي بيربوك خطابا في مؤتمر هرتسليا الأمني.
 
وستجري الثلاثاء محادثات مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وستلتقي بيربوك أيضاً بنظيرها الاسرائيلي يسرائيل كاتس في القدس المحتلة.

وكانت الوزيرة الألمانية زارت لبنان مرتين خلال أشهر قليلة، فكانت الزيارة الأولى في 20 تشرين الاول 2023 والثانية في 10 كانون الثاني الفائت.

وفي إطار التحرك الخارجي أيضاً، فإنّ أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بترو بارولين سيدأ اليوم زيارة للبنان، طابعاً الاساسي راعوي، بدعوة من "منظمة فرسان مالطا".
 
إلا أنّ الدوائر المختصة أعدت له سلسلة لقاءات سياسية أبرزها مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، فيما سيزور الكاردينال بارولين السرايا ظهر الاربعاء حيث سيعقد اجتماعاً مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. 

كذلك، سيلتقي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ورؤساء الطوائف اللبنانية في بكركي، بدعوة من البطريرك الراعي، ويلي اللقاء غداء. 
وقد تأكد حضور اللقاء مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى ورئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدور، ومن المقرر أن تكون للكاردينال بارولين مواقف اعلامية تتناول الوضع في لبنان والمنطقة.
 
وبحسب مصادر مواكبة للزيارة، فانها "ستكون مناسبة لانضمام الفاتيكان الى الجهود الدولية لتعزيز السعي والضغط من اجل منع اشتعال حرب واسعة بين لبنان وإسرائيل".

واشارت  المصادر إلى أنّ "الكاردينال بارولين لا يحمل مبادرة أو افكاراً محددة لحل أزمة الرئاسة وانتخاب رئيس الجمهورية، لكنه سيجدد التأكيد على ضرورة تلاقي وتوافق اللبنانيين لانتخاب الرئيس واستكمال عقد المؤسسات الدستورية".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:05 | 2024-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2024-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:26 | 2024-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2024-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:09 | 2024-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-06-23
05:00 | 2024-06-23
04:56 | 2024-06-23
04:52 | 2024-06-23
04:51 | 2024-06-23
04:42 | 2024-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24