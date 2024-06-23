وزيرة خارجية ألمانيا في لبنان عصر الثلاثاء.. وأمين سر الفاتيكان يلتقي ميقاتي الأربعاء

تتواصل الحركة السياسية والديبلوماسية خارجياً وداخلياً بهدف وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان ومنع تفلت المواجهات الدائرة في الجنوب بين حزب الله واسرائيل واتخاذها أبعاداً أكثر خطورة.

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وفي هذا الإطار، من المقرر أن تصل وزيرة خارجية المانيا أنالينا بيربوك الى لبنان عصر الثلاثاء المقبل، حيث ستجري محادثات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري.



ووفق المتحدثة باسم وزارة الخارجية، فإن بيربوك ستتوجه إلى إسرائيل الإثنين مباشرة بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، ولدى وصولها إلى تل أبيب ستلقي بيربوك خطابا في مؤتمر هرتسليا الأمني.

وستجري الثلاثاء محادثات مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وستلتقي بيربوك أيضاً بنظيرها الاسرائيلي يسرائيل كاتس في القدس المحتلة.



وكانت الوزيرة الألمانية زارت لبنان مرتين خلال أشهر قليلة، فكانت الزيارة الأولى في 20 تشرين الاول 2023 والثانية في 10 كانون الثاني الفائت.



وفي إطار التحرك الخارجي أيضاً، فإنّ أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بترو بارولين سيدأ اليوم زيارة للبنان، طابعاً الاساسي راعوي، بدعوة من "منظمة فرسان مالطا".

إلا أنّ الدوائر المختصة أعدت له سلسلة لقاءات سياسية أبرزها مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، فيما سيزور الكاردينال بارولين السرايا ظهر الاربعاء حيث سيعقد اجتماعاً مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.



كذلك، سيلتقي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ورؤساء الطوائف اللبنانية في بكركي، بدعوة من البطريرك الراعي، ويلي اللقاء غداء.



وقد تأكد حضور اللقاء مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى ورئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدور، ومن المقرر أن تكون للكاردينال بارولين مواقف اعلامية تتناول الوضع في لبنان والمنطقة.

وبحسب مصادر مواكبة للزيارة، فانها "ستكون مناسبة لانضمام الفاتيكان الى الجهود الدولية لتعزيز السعي والضغط من اجل منع اشتعال حرب واسعة بين لبنان وإسرائيل".