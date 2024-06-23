أفادت القناة الـ"12" الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن إنفجار طائرة مُسيرة تابعة لـ"حزب الله" في مستوطنة بيت هليل الإسرائيلية، مشيرة إلى أنَّ الحادثة لم تُسفر عن وقوع إصابات.

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وكانت تقارير إسرائيلية تحدّثت في وقتٍ سابق هذا الصباح، عن إطلاق صافرات الإنذار خوفاً من تسلل طائرات مُعادية في عددٍ من مستوطنات الجليل الأعلى.



إلى ذلك، تحدثت القناة الـ"12" أيضاً عن دويّ انفجار في منطقة حيفا فجراً، إثر إطلاق صاروخ دفاع جوي صوب البحر باتجاه هدف مشبوه، من دون تفعيل الإنذار.



ووفقاً للقناة عينها، فإن ما تبين إثر ذلك هو أن تشخيصاً خاطئاً من قبل الجيش الإسرائيلي هو الذي استدعى إطلاق الصاروخ.

