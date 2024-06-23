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لبنان

عن لبنان.. ماذا أعلن وزير الدفاع الإسرائيليّ؟

Lebanon 24
23-06-2024 | 01:38
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توجه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ليل السبت - الأحد، إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية، حيث سيعقد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين الأميركيين تتناول ملفات عديدة أساسها حرب غزة، التصعيد في جنوب لبنان.
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن غالانت سيلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي لويد أوستن ورئيس وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان ومستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن بريت ماكجورك وآموس هوكشتاين.
وفي تصريحٍ له قبل مغادرة تل أبيب، قال غالانت إن "هذه الإجتماعات لها أهمية حاسمة بالنسبة لمُستقبل الحرب"، وأضاف: "نحنُ مستعدون لأي إجراء قد يكون مطلوباً في لبنان أيضاً".
وتابع: "سأبحث مع المسؤولين الأميركيين الوضع على الجبهة الشمالية ضد حزب الله وتأمين الدعم الأميركي اللازم".
وبحسب الصحيفة، فإن الأميركيين يخططون لإرسالة حاملة الطائرات "روزفلت" إلى البحر الأبيض المتوسط والتي ستحلُّ محل حاملة الطائرات "إيزنهاور"، فيما الغرض من ذلك هو تعزيز الردع وتوجيه رسالة تهديد لأمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله والإيرانيين. 
 
 
 

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