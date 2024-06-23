قرار جديد من وزير التربية بشأن الإمتحانات الرسمية.. ماذا فيه؟

وقع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي التوصيف الجديد لمواد الامتحانات الرسمية، بناء على اقتراح المركز التربوي للبحوث والإنماء، وكلف رئيسة المركز البروفسورة هيام إسحق والمدير العام للتربية عماد الأشقر نشره على الموقع الرسمي للمركز التربوي والوزارة ، ودعا المرشحين والأساتذة إلى الاطلاع على تفاصيل كل مادة ، للإفادة من التسهيلات التي يتيحها هذا التوصيف في الامتحانات الرسمية .

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التوصيف الجديد:



قالب امتحان مادة التاريخ



قالب امتحان مادة الإقتصاد



قالب امتحان مادة الاجتماع



قالب امتحان مادة الرياضيات



قالب امتحان مادة التربية الوطنية



قالب امتحان مادة الجغرافيا فرع الاداب والانسانيات



قالب امتحان مادة الجغرافيا الفروع الأخرى



قالب امتحان مادة علوم الحياة



قالب امتحان مادة الكيمياء



قالب امتحان مادة الفيزياء



قالب امتحان مادة اللغة الفرنسية



لا تعديل في قوالب مواد الفلسفة واللغة العربية واللغة الإنكليزية (لم يتم تعديل التوصيف).