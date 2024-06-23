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لبنان

غياث يزبك: "حزب الله" يستجلب علينا خطراً داهماً من حرب قد تتوسع

Lebanon 24
23-06-2024 | 04:16
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أقامت منسقية عكار في حزب "القوات اللبنانية" بالتعاون مع الجامعة الشعبية لقاء سياسيا في القبيات، مع عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك.
 
وفي كلمةٍ له، تناول يزبك الواقع اللبناني السياسي، وقال: "جئنا لقبيات الابية للقاء رفاقنا القواتيين وحلفائنا السياديين، لنؤكد عناويننا النضالية التي تحكم مساراتنا، والخطر الدائم من حزب الله الذي يحدثه على التركيبة اللبنانية من خلال تسليم امره الى ايران وصولا الى الخطر الداهم الذي يستجلبه علينا من حرب قد تتوسع لا سمح الله لتشمل كل ارجاء الوطن وتحدث دمارا شاملا".

واضاف: "ان الجميع هنا يدعو الى التعقل وانتخاب رئيس وتسليم امرنا الى الجيش والعمل على تطبيق القانون على النازحين السوريين كما في مناطق اخرى. نسمع كلاما انهم اخرجوهم من مناطق جبل لبنان وغيرها من المناطق لدفعهم الى الشمال وعكار علماً ان هذه المناطق طبقت القانون عليهم، لان فتطبيق القانون يخدم مصلحة لبنان وسوريا".

وشدد يزبك على ضرورة "ملء الشغور الرئاسي لكي تنتظم المؤسسات الدستورية".
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