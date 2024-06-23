يزداد التوتر على الحدود بين فلسطين المحتلة ولبنان يوما بعد يوم، وهو الذي بدأ مع بداية حرب إسرائيل على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي، وسط تحذيرات وتوقعات بتوجه إسرائيل إلى الجبهة الشمالية بعد الانتهاء من عملية رفح جنوب القطاع.

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وقال الكاتب الإسرائيلي مارتن أولينر، وهو رئيس منظمة الصهاينة المتدينين في أميركا إنه "يأمل نجاح الرئيس الأميركي جو بايدن في إنهاء الحرب الحالية بانتصار الدولة اليهودية في غزة ومنع التصعيد في لبنان". وقال الكاتب الإسرائيلي مارتن أولينر، وهو رئيس منظمة الصهاينة المتدينين في أميركا إنه "يأمل نجاح الرئيس الأميركي جو بايدن في إنهاء الحرب الحالية بانتصار الدولة اليهودية في غزة ومنع التصعيد في لبنان".

ولفت أولينر إلى أن أي اتفاق بين إسرائيل ولبنان، يتطلب من "حزب الله" أن يفي بالتزاماته بموجب القرار الدولي 1701 بنزع سلاحه بالكامل وترك المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، وأردف: "لا أحد يعتقد أنه بعد 18 عاماً سيتوجه الحزب إلى احترام التزاماته فجأة، ولقد أنهى هذا القرار حرب لبنان الثانية، ومنذ ذلك الحين، جمع حزب الله أكثر من 150 ألف صاروخ وأصبح القوة المهيمنة".

وأوضح أن "إسرائيل ظلت تقاتل وأيديها وراء ظهرها طوال هذه الحرب، ونظرا لاعتمادها على الولايات المتحدة في الحصول على الذخائر، وقد قبلت الدولة اليهودية الطلب غير المناسب واحدا تلو الآخر من واشنطن".



وتابع: "لقد حان الوقت لاتباع نهج أكثر عدوانية في كل من غزة ولبنان، وينبغي على إسرائيل أن تقصف على الفور عمق لبنان وتغزو جارتها الشمالية".



وأكمل: "هناك 3 أسباب رئيسية لذلك وهي: أنه تم تهجير عدد كبير جدا من الإسرائيليين لفترة طويلة جدا؛ ولا توجد طريقة لكسب الحرب دون تحطيم أعدائنا، وقد فشل نهجنا في غزة، الأمر الذي أدى إلى دروس يجب أن نتعلمها على الفور".



وأضاف "غادر الـ 60 ألف شخص الذين تم إجلاؤهم من المجتمعات الشمالية منازلهم في 7 تشرين الأول متوقعين العودة بعد عدة أيام، ولقد مرت عدة أشهر بالفعل، وتم تجاهل محنتهم من قبل المسؤولين الإسرائيليين والعالم الأوسع". (عربي21)