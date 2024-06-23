محاولة إغتيال في عكار.. مسلحون يستهدفون "إمام مسجد"!

شهدت منطقة بزال العكارية محاولة اغتيال امام وخطيب مسجد النور في البلدة المذكورة الشيخ أحمد رشيد موسى، وهو صهر مفتي عكار سماحة الشيخ زيد بكار زكريا.

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ووفقاً للمعلومات، فقد أقدم ملثمون فجر اليوم على إطلاق النار باتجاه الشيخ موسى أثنار توجهه لتأدية صلاة الفجر، إلا أنه نجا ولم يناله أي أذى، فيما فرّ الفاعلون إلى جهة مجهولة.