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لبنان

محاولة إغتيال في عكار.. مسلحون يستهدفون "إمام مسجد"!

Lebanon 24
23-06-2024 | 04:51
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شهدت منطقة بزال العكارية محاولة اغتيال امام وخطيب مسجد النور في البلدة المذكورة الشيخ أحمد رشيد موسى، وهو صهر مفتي عكار سماحة الشيخ زيد بكار زكريا.
 
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ووفقاً للمعلومات، فقد أقدم ملثمون فجر اليوم على إطلاق النار باتجاه الشيخ موسى أثنار توجهه لتأدية صلاة الفجر، إلا أنه نجا ولم يناله أي أذى، فيما فرّ الفاعلون إلى جهة مجهولة.
 
وبحسب المصادر، فإن الأضرار اقتصرت على الماديات، إذ تضرر منزل الشيخ موسى وسيارته نتيجة الرصاص.
 
 
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