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لبنان

طرابلس.. 6 رصاصات تصيب أحد الشبان!

Lebanon 24
23-06-2024 | 04:56
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أقدم مجهولٌ منطقة التل - طرابلس، على إطلاق النار من سلاح حربيّ باتجاه المدعو "ع.تركماني"، ما أسفر عن إصابته بـ6 طلقات في قدميه.
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فإن مُطلق النار لاذ بالفرار، فيما نُقل الجريح إلى مستشفى طرابلس الحكومي لتلقي العلاج.
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