طقس الأيام المقبلة.. هذا ما سيشهده لبنان بدءاً من مساء اليوم

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وجاء في النشرة:



- الحال العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط نتيجة منحفض جوي محدود الفعالية مصدره قبرص مع احتمال تساقط رذاذ محلي على المرتفعات الشمالية بدءا من مساء الاحد/ فجر الاثنين، يرافقه رياح ناشطة وارتفاع بموج البحر خاصة شمال البلاد (بين متر و متر ونص) . أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية بان الطقس غدا الاثنين سيكون غائما جزئيا الى غائم احيانا مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل من دون تعديل يذكر على الساحل مع احتمال تساقط زذاذ في المناطق الشمالية. كما تنشط الرياح أحيانا ويستمر تشكل الضباب الكثيف على المرتفعات ورؤية سيئة.وجاء في النشرة:- الحال العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط نتيجة منحفض جوي محدود الفعالية مصدره قبرص مع احتمال تساقط رذاذ محلي على المرتفعات الشمالية بدءا من مساء الاحد/ فجر الاثنين، يرافقه رياح ناشطة وارتفاع بموج البحر خاصة شمال البلاد (بين متر و متر ونص) .

الطقس المتوقع في لبنان

اليوم الأحد: غائم جزئيا يتحول تدريجيا مساء الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وارتفاعها بشكل طفيف على الساحل وعلى الجبال مع احتمال تساقط رذاذ خاصة على المرتفعات الشمالية ليل الاحد / صباح الاثنين كما تنشط الرياح أحيانا. يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.

الإثنين:غائم جزئيا الى غائم احيانا مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل يذكر على الساحل مع احتمال تساقط زذاذ في المناطق الشمالية كما تنشط الرياح أحيانا ويستمر تشكل الضباب الكثيف على المرتفعات ورؤية سيئة.

الثلاثاء: غائم جزئيا بالاجمال واحتمال تساقط الزذاذ صباحا في المناطق الشمالية مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات وانخفاضها بشكل طفيف في المناطق الساحلية كما تنشط الرياح أحيانا مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات ورؤية سيئة.

الأربعاء:غائم جزئيا الى غائم احيانا مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل ودون تعديل يذكر على الساحل وعلى الجبال مع احتمال تساقط الزذاذ في المناطق الشمالية صباحا ورياح ناشطة أحيانا كما يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات ورؤية سيئة.



- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 22 الى 25 درجة، فوق الجبال من 20 الى 28 درجة، في الداخل من 17 الى 30 درجة.



- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة احيانا، سرعتها بين 10 و30كم/س.



- الانقشاع: متوسط على الساحل، سيئ أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.



- الرطوبة النسبية على الساحل:بين %65 و 85 % .



- حال البحر: مائج الى هائج احيانا.



- حرارة سطح الماء: 28 درجة.



- الضغط الجوي: 754 ملم زئبق.



- ساعة شروق الشمس: 05,27 ساعة غروب الشمس: 19,52 .