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لبنان

هاشم: ما يحدث اليوم يشير إلى أن الحرب قاب قوسين

Lebanon 24
23-06-2024 | 05:48
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رأى النائب قاسم هاشم أن "ما يحدث اليوم يشير إلى أن الحرب قاب قوسين بعد التطورات التي حصلت الأسبوعين الأخيرين".

 وقال: "نحن أمام حكومة مغامرة في الكيان الإسرائيلي، فهذه المرّة الأولى التي يخوض الكيان الحرب بهذا المستوى مع حالة إرباك وانقسام داخلي وأميركي".
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أضاف في حديث عبر "صوت كل لبنان": "نحن في مرحلة تصعيد غير مسبوق خاصة خلال الأسبوعين الفائتين، مما استدعى تحركات دولية وليس فقط إقليمية، وزيارة الموفد الأميركي آموس هوكستين إلى المنطقة بدافع رئاسي أميركي للتخفيف من التوتر عند الحدود الجنوبية".
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