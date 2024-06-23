Advertisement

لبنان

صافرات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل.. مسيرة "الحزب" اقتربت من مقر مهمّ

Lebanon 24
23-06-2024 | 05:47
A-
A+
Doc-P-1214977-638547442654282312.jpg
Doc-P-1214977-638547442654282312.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية ان الجيش الاسرائيلي اعترض، اليوم الأحد، طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله" في منطقة يتواجد فيها معامل تابعة لشركة إسرائيلية للصناعات العسكرية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه "تم اعتراض طائرة مسيرة تابعة لحزب الله في منطقة معهد ليشم التابع لشركة رافائيل في منطقة مشغاف شمال إسرائيل".
Advertisement

وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" و"القناة 14" الإسرائيليتين قالتا في وقت سابق إن صافرات الإنذار دوت في مناطق يتواجد بها معمل تابع لشركة "رافائيل" للصناعات العسكرية.

 
وأشارت القناة 14 إلى أن صافرات الإنذار دوت وسط الجليل بسبب صواريخ اعتراضية خرجت باتجاه هدف جوي عبر من جنوب لبنان، مضيفة ان الجيش الإسرائيلي تحقق مما إذا كان الهدف قد تم اعتراضه بنجاح أم أنه كان تشخيصا زائفا.


يذكر أن شركة رافائيل للصناعات العسكرية هي قسم سابق من وزارة الدفاع الإسرائيلية وتعتبر مؤسسة حكومية.

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:26 | 2024-06-23
12:22 | 2024-06-23
12:12 | 2024-06-23
12:00 | 2024-06-23
11:37 | 2024-06-23
11:24 | 2024-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24